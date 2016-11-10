اختبارات الأولمبياد العلمي السوري على مستوى المناطق.. الأحد القادم

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم أن 25875 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات سيتنافسون يوم الأحد القادم في اختبارات الأولمبياد العلمي السوري على مستوى المناطق، ممن تأهلوا عن تصفيات المدارس بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء و المعلوماتية وعلم الأحياء.

واعتبر رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب أن الأولمبياد العلمي السوري في حالة تجدد مستمر في كل جوانب عمله العلمية والتنظيمية ويتجلى ذلك في آليات التأهيل والتدريب والتأهل في التصفيات، حيث البحث المستمر والحثيث عن الخامة الحقيقية التي تحمل نواة التميز للعمل عليها وتنميتها وتطويرها .

وقال العزب إن الهيئة عمدت هذا الموسم على تعديل آلية التأهل من تصفيات المناطق إلى تصفيات المحافظة لتصبح نوعية أكثر، بحيث يتأهل بشكل تلقائي الأول في كل مادة علمية عن الرابطة إلى تصفيات المحافظة، فيما سيتم استكمال العدد المحدد للمتأهلين من خلال العلامات الأعلى على مستوى الروابط في كل محافظة خلافا للطريقة السابقة التي كانت تعتمد على تأهل الخمسة الأوائل في كل مادة علمية بشكل مباشر إلى تصفية المحافظة وذلك الهدف إعطاء الفرص للأكفأ في طريق البحث عن مواهب التميز الحقيقية للعمل عليها بدءا من المحلية وصولا الى العالمية.