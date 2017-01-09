اختبار استدراكى للراغبين بالتقدم لمفاضلة ملء شواغر الدراسات العليا بدل مقاعد العرب والأجانب

أعلنت جامعة دمشق عن اجراء اختبار معيارى استدراكى للراغبين بالتقدم الى مفاضلة ملء شواغر للدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوى بدل مقاعد العرب والأجانب لخريجى الجامعات الحكومية وغير الحكومية /الخاصة/ لكليات جامعة دمشق ومعاهدها العليا باستثناء كليات الطب البشرى وطب الاسنان والصيدلة وكلية التمريض والهندستين المعمارية والمعلوماتية والمعهد العالى للتخطيط الاقليمى فى جامعة دمشق للعام الدراسى 2016/2017/0 وحددت الجامعة فى اعلانها اليوم موعد الاختبار يوم

الاحد /15/1/2017/ مبينة أنه يشمل جميع التخصصات /التعليم المفتوح/ وبرامج ماجستيرات التأهيل والتخصص التى تخضع الى اختبار معيارى.

وأشارت الجامعة الى الاستمرار بتلقى الطلبات فى الكلية المعنية أو المعهد المختص لغاية يوم /12/1/2017/ مبينة أنه لا يحق للطلاب الذين تقدموا الى الاختبارات المعيارية التى جرت بشهر تشرين الثانى الماضى التقدم الى هذا الاختبار الاستدراكى، وتضمن الاعلان الاوراق المطلوبة للدخول الى الامتحان المعيارى ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقع جامعة دمشق الالكترونى.