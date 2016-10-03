اختبار جديد لقياس عمر “القلب”

لا تزال الاختبارات التي تخص صحة القلب قليلة لكن الأمر المؤكد أن هناك اختبارات ذات قيمة تظهر من آن لآخر ومنها ذلك الاختبار الذي تجريه جمعية القلب البريطانية .

وفي هذا الاختبار الذي ينبئك بعمر قلبك يجب عليك الإجابة على 16 سؤالا لكن وقبل كل شىء هناك معلومات ينبغي الحصول عليها منها السن وتاريخ الأمراض التي تعرضت لها .

ووجد الباحثون أنه في العينة العشوائية التي تعرضت لمثل هذا الاختبار فقد وجد وبشكل واضح أن هناك اختلافا كبيرا بين العمر المكتوب في البطاقة وعمر القلب الذي يمكن الوصول إليه من خلال الاختبار.

وبشكل أكثر وضوحا فقد وجد الباحثون أن الرجال والنساء في عمر 45 تبلغ أعمار قلوبهم 60 عاما على الأقل وهي نتيجة مفجعة تؤكد أن الناس الذين يبلغون من العمر حدا معينا تعاني قلوبهم عمرا أكثر مما وصلوا إليه.