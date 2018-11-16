اختبار سلاح تكتيكي حديث في كوريا الشمالية

أجرت كوريا الديمقراطية اليوم اختباراً على سلاح تكتيكي عصري للغاية تم تطويره حديثاً خلال زيارة رئيس البلاد كيم جونغ أون الأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع.

وقال الرئيس كيم وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: “السلاح الذى جرى تطويره على مدى فترات طويلة يساعد على بناء دفاع منيع لبلادنا ويشكل تحولاً حاسماً في تعزيز القوة القتالية لقواتنا المسلحة”.

وأضاف كيم: “النجاح العظيم أثبت مجدداً صحة سياسة حزب العمال المتمثلة بإعطاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا الدفاعية والقدرة الدفاعية للبلاد التي تشهد تطوراً سريعاً وشكل منعطفاً حاسماً في تعزيز القدرة القتالية للجيش الشعبي الكوري”.