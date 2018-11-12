اختبار للتعاقد مع صحة السويداء

أعلنت مديرية صحة السويداء عن إجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين من الفئتين الرابعة والخامسة لمصلحة مشفى الشهيد بسام مكارم في شهبا.

وتوزعت الوظائف والاختصاصات المطلوبة بين عامل غسيل عدد/3 / وطاه عدد /2/ وعامل مقسم عدد/ 4 / وكهربائي عدد/ 2/ وحداد تمديدات صحية عدد/2/ وعامل مهني تدفئة وتكييف عدد/ 2/ و خياطة عدد/1/ ونجار عدد /1/ وعامل خدمة وصيانة مصاعد عدد/1/ وعمال نظافة عدد/28/ وحمال عدد /2/ ليكون العدد الإجمالي المطلوب 48 عاملاً.

ووفق الإعلان تحجز نسبة/ 50 /بالمئة من الوظائف المعلن عنها بالاختبار لذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام المشمولين بأحكام القانون رقم 36 لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2017 على أن يبدأ تقديم الأوراق الثبوتية إعتباراُ من تاريخ 16-12 -2018 ولغاية31-12-2018 وذلك في مبنى مديرية صحة السويداء.