اختتام أعمال قمة مكافحة الجوع وسوء التغذية بمشاركة سورية

اختتمت اليوم أعمال القمة العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة وفد من مجلس الشعب السوري والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

وأشار عضو المجلس عدنان سليمان في ختام أعمال القمة إلى التدابير التي تتخذها الحكومة السورية لتنمية القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وجهودها في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ساهمت بشكل كبير في معاناة السوريين وهي تتعارض مع القانون الدولي.

وأعلن البرلمانيون المشاركون التزامهم بأهداف التنمية المستدامة كمخطط لتحقيق مستقبل أفضل للجميع وتركيز الجهود للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

ويضم الوفد عضو المجلس عبد الكريم الباكير.