اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي بنجاح لافت للفرق السورية

تكريما للنجاح والتفوق الذي حققته الفرق السورية المشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي الذي اختتم فعالياته أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، أقام سفير سورية في الهند الدكتور رياض عباس حفل عشاء على شرف هذه الفرق بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب وأبناء الجالية السورية.

وأكد السفير عباس أن النجاح الذي حققته الفرق السورية المشاركة والفوز بمركزين عالميين في منافسة دولية وبين دول متفوقة في هذا المجال، يعكس قدرة الإنسان السوري على العطاء والإنتاج والإبداع، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء هذه الفرق والمشرفين عليها.

وشاركت سورية بكل فئات مسابقة اولمبياد الروبوت العالمي ولأول مرة بصفة رسمية من خلال تسعة فرق تمثل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمركز الوطني للمتميزين والمدرسة الوطنية الخاصة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

وتأهلت ستة من الفرق السورية للأدوار النهائية للمسابقة واستطاع فريق عمرها من المدرسة الوطنية الحصول على المرتبة الثانية عالميا في المسابقة المفتوحة للفئة المتوسطة فيما نافس فريق المركز الوطني للمتميزين على المركز الأول حتى الجولة الأخيرة وحصل بالنتيجة النهائية على المركز الثالث عالميا.

ويقوم مشروع فريق عمرها الذى يضم كلا من وليد عزت وفرح قادرى والمى الميدانى على اعادة تدوير الابنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل ويهدف الى المساهمة فى اعادة اعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية من خلال إعادة استخدام مواد البناء من اسمنت ومعادن.

ونافس فريق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الفرق الأخرى في مجال المشاريع المفتوحة وحصل على المرتبة السادسة عالميا.

وحظيت مشاركة البعثة السورية باهتمام اللجنة العالمية لأولمبياد الروبوت العالمي حيث نوهت اللجنة بالجهود الجبارة التي بذلتها الفرق السورية للوصول إلى المستويات العالمية على الرغم من الصعوبات والتحديات.

وشهد الاولمبياد منافسات كبيرة بين نحو 440 فريقا من أكثر من 55 بلدا تضمنت مسابقات نظامية للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا ومسابقة تحدى الروبوت المتقدم وكرة القدم الروبوتية والمسابقة المفتوحة.

يذكر أن منظمة أولمبياد الروبوت العالمى أسست عام 2004 وتضم فى عضويتها حاليا نحو 55 بلدا ومن أهدافها اعطاء الفرصة لطلاب المدارس والجامعات لرفع مستوى كفاءة التفكير الابداعى ومستوى العمل الجماعي.