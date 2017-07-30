اختتام فعاليات التجمع الكشفي الوطني ” مرح..تواصل..اكتشاف”

اختتمت اليوم في بلودان بريف دمشق فعاليات التجمع الكشفي الوطني للكشافين الفتيان والمرشدات الفتيات الذي أقامته اللجنة التنفيذية العليا لكشاف سورية تحت عنوان “مرح .. تواصل .. اكتشاف”.

وأكد رئيس اتحاد شبيبة الثورة معن عبود خلال زيارته للمشاركين في التجمع أهمية انطلاق المخيمات الوطنية الكشفية من جديد بعد انقطاع لعدة سنوات بسبب الحرب الإرهابية على سورية، مشيرا إلى دورها المهم في تعزيز روح المشاركة والتواصل والتعاون في نفوس الشباب الناشئة لما لذلك من أهمية في حياة المجتمع السوري في المرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود لتجاوز آثار الأزمة والمشاركة في مرحلة إعادة إعمار البشر والحجر.

وتضمن برنامج التجمع الكشفي الوطني الذي استمر خمسة أيام أنشطة وزيارات اطلاعية واستكشافية منوعة في مدن وبلدات الزبداني وبلودان وبقين ركزت على مهارات التعايش مع الطبيعة وروح التعاون والعمل الجماعي والتواصل مع الآخرين والتعرف على الأماكن الأثرية والسياحية والأهالي في المنطقة إلى جانب أنشطة كشفية ومهارية وثقافية وحوارية وفنية.