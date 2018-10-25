اختتام فعاليات المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بمشاركة سورية

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات الدورة الـ 66 للمنتدى العالمي لسيدات الأعمال الذي شاركت فيه سورية.

وكان المنتدى بدأ أعماله في الـ 22 من الشهر الحالي بمشاركة سيدات من 42 دولة حيث تركزت مناقشاته على دور المرأة في بناء عالم معاصر ولاسيما مشاركتها في الحياة الاقتصادية لمجتمعها والإسهام في عملية التطوير والابتكار في جميع مجالات الحياة والاستثمار في مشاريع اقتصادية وتجارية تعود بالمنفعة على المرأة وأسرتها ووطنها بشكل عام.

وعبرت ماريا كريستين رئيسة الاتحاد العالمي لسيدات الأعمال عن التقدير لحضور ومشاركة السيدات السوريات الفاعلة مضيفة: إن المستقبل سيكون مشرقا أمام سورية وشعبها بفضل الهمة التي لمسناها والتي عبرت عنها السيدات السوريات حيث برهن على قوة وعزيمة لا تقهر بالرغم من كل آلام وجراحات الحرب التي خاضتها سورية طوال السنوات الماضية.

بدورها قالت تاتيانا غفيلافا رئيسة الاتحاد الروسي لسيدات الأعمال: إن سورية كانت دائما دولة مهمة في الشرق الأوسط ولعبت دورا مميزا واليوم نرى النساء السوريات وبعد حرب جائرة فرضت على بلادهن حملن بكل عزيمة وفخر آلام وطنهن وجئن إلى موسكو للمشاركة في هذا المنتدى الدولي لينقلن إلى نساء العالم هموم ونجاحات المرأة السورية العاملة في حقل الصناعة والتجارة والثقافة.

وأوضحت رئيسة الوفد السوري صونيا خانجي حشيشو أن الوفد قدم من خلال مشاركته صورة عن صمود الشعب السوري والمرأة السورية خلال سنوات الحرب الإرهابية التي فرضت على بلدنا مشيرة إلى أن المرأة في سورية عانت كثيرا وطأة الحرب ومفرزاتها على الأسرة من دمار وتشرد وهجرة ورغم ذلك بقيت صامدة ثابتة في وطنها ومنزلها وعملها.

بدورها قالت الدكتورة عاليا الترجمان عضو وفد سورية في مقابلة مماثلة: إن مشاركة سيدات الأعمال السوريات في المنتدى تهدف إلى إظهار الصورة الحقيقية لسورية والمرأة فيها والتي لم تتوقف عن العطاء والتضحية رغم كل الصعوبات مشددة على أن بلدنا انتصر في مواجهة الحرب الإرهابية بفضل تضحيات شعبنا وجيشنا وإيمانهما بقضيتهما.

وأشارت سحر سلامة إلى أن مشاركة الوفد السوري حظيت باهتمام من جميع المشاركات في ظل الصورة التي قدمها عن اسهامات المرأة السورية في مواجهة الإرهاب الدولي مؤكدة أن سورية كانت متجددة على الدوام ولديها ما يكفي من القدرات لإعادة الإعمار والتطور.

ولفتت هالة الشاوي إلى أن سورية كانت تشارك دوما في مثل هذه المحافل الدولية سواء منها التجارية والصناعية والاقتصادية على الرغم من كل الظروف التي مرت بها لأن ذلك يؤكد حيوية شعبنا وتطلعه إلى المستقبل.

من جهتها قالت سحر نجمة: إن صوت سورية كان عاليا في هذا المنتدى من خلال المشاركة الفاعلة للسيدات السوريات مشيرة إلى الاهتمام الذي لقيته هذه المشاركة من الوفود الأخرى.

من ناحيتها أعربت تسليمة القاسم عن سرورها بالمشاركة في المنتدى موضحة أن هذه المشاركة قدمت لنا الفرصة للاستفادة من خبرات الدول الأخرى في إعادة الإعمار والبناء.

كما اعتبرت سمر رسلان أن المشاركة في مثل هذه المنتديات تساعد سيدات الأعمال على معرفة ما يجري في البلدان الأخرى والتعرف إلى تجارب الآخرين وفي الوقت ذاته إعطاء صورة حقيقية عن بلدنا سورية وما تشهده حاليا من سير نحو إعادة الإعمار.

وقالت ثرا الزعبي: إن الوفد النسائي السوري عقد العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة ودعاها لزيارة سورية والاطلاع على حقيقة ما يجري فيها.