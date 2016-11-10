اختتام فعالية رحلة المستكشف الصغير بتعريف الاطفال بصناعة الخبز وعصر الزيتون .

بمشاركة 114 طفلا من رياض الاطفال ومركز الاعاقة الذهنية بالمحافظة اختتم فرع الاتحاد العام النسائى بالسويداء اليوم فعاليات /رحلة

المستكشف الصغير وتضمن اليوم الختامى تنفيذ أشغال يدوية متنوعة اضافة لنشاط الخباز الصغير الذى يعرف الاطفال بمراحل صناعة الخبزوكيفية زراعة القمح وتحويله الى طحين وطريقة قطف الزيتون ومراحل عصره عبر اصطحابهم لمزارع القمح ومعاصر الزيتون اضافة الى ورشة عمل لمزرعة حيوانات من شأنها تعريف الاطفال بأنواع الحيوانات والاماكن التى يعيشون فيها .

ووتهدف الفعالية التي بدأت فى الثلاثين من الشهر الماضى تحت شعار //ايد بايد.نرسم بسمة. نزرع فرحة. نمسح دمعة. ونضوى شمعة لدمج الاطفال المعوقين مع أقرانهم بالمجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتزرع الفرح فى قلوبهم وتسهم فى غرس القيم النبيلة البناءة فى نفوس الاطفال كالتعاون والمحبة والعطاء