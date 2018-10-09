اختتام مهرجان الإسكندرية السينمائي “لحام ونجم الدين” أفضل ممثلين

حقق الفنانون السوريون والسينما السورية حضورا لافتا في ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 34 وتجسد ذلك بخمس جوائز شملت مختلف مسابقات المهرجان.

الفنان الكبير دريد لحام حصل على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في فيلم دمشق حلب والذي أهدى الجائزة “لأمنا سورية الصابرة” أما الفنانة سوزان نجم الدين فحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في فيلم روز لتذهب جائزة افضل ممثل “دور ثاني” للنجم العالمي غسان مسعود عن دوره في الفيلم الفلسطيني كتابة على الثلج.

ونال فيلم دمشق حلب جائزة افضل فيلم وهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسل الخطيب وانتاج المؤسسة العامة للسينما كما حصل فيلم روز على جائزة ناديا لطفي لحقوق الإنسان وهو من تأليف حازم سليمان واخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة إيمار الشام.