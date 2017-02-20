اختفاء MSN يثير الجدل في تدريبات برشلونة

أثار ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ونيمار جونيور ولويس سواريز الجدل بعدم ظهورهم خلال تدريبات الفريق الكتالوني اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن الثلاثي (MSN) لم يظهروا في 27 صورة نشرها النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، للاعبين الذين شاركوا في أول مران عقب الفوز الصعب على ليجانيس 2/1 مساء أمس في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن ميسي وسواريز ونيمار، اختفوا عن الأنظار في مران البارسا، حيث اكتفوا بأداء تدريبات خاصة في صالة اللياقة البدنية بملعب النادي الإسباني.

ومن المقرر أن يستأنف البارسا تدريباته يوم الخميس المقبل، بعد راحة يومين حصل عليها اللاعبون في إطار الاستعداد للقاء أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل بملعب فيسنتي كالديرون في قمة لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويملك برشلونة 51 نقطة في المركز الثاني بجدول الليجا، متخلفًا بنقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك مباراتين مؤجلتين.