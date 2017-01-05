ادانات واسعة لتفجير مدينة جبلة الإرهابي

أدان فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وابناء الجالية في هنغاريا التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

وقال فرع الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم “نحن الطلبة السوريون في الجامعات الهنغارية وابناء الجالية السورية في هنغاريا ندين العمل الإجرامي الذي اقترفته العصابات الإرهابية من خلال استهدافها المواطنين الآمنين في مدينة جبلة”.

وأكد البيان أن استهداف المدنيين الآمنين من قبل التنظيمات الإرهابية يدل من جديد على الحقد الدفين الذي يسكن أعماق الفاعلين الجبناء وعلى مدى ارتباطهم بأجندات خارجية تستهدف مستقبل سورية وأمنها ووحدتها واستقرارها مشددا على أن هذا “العمل الدنيء لن يزيدنا إلا التصاقا بالوطن وقيادته وجيشه”.

تجمع العلماء المسلمين في لبنان: دليل على إفلاس التنظيمات الإرهابية وعدم قدرتها على المواجهة المباشرة

كما أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان بشدة التفجير الإرهابي.

وأكد التجمع في بيان اليوم أن التفجير دليل على إفلاس التنظيمات الإرهابية وعدم قدرتها على المواجهة المباشرة وسعيها لإفشال الحل السياسي في سورية.

وكان إرهابيون فجروا اليوم سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بجانب الملعب البلدي في أطراف حي العمارة الذى يشهد حركة نشيطة للمشاة والسيارات في مدينة جبلة ما أدى الى ارتقاء 11 شهيدا وجرح 35 مواطنا.