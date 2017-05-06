ادانة إيرانية لاعتداء ارهابيي “داعش” على مدرسة في الموصل

أدان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشدة القصف الصاروخي لإرهابيي تنظيم “داعش” على مدرسة غرب مدينة الموصل العراقية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأطفال والنساء الذين كانوا يتخذونها مأوى لهم.

وقال قاسمي “رغم أن العقبات التي يختلقها حماة الإرهاب في المنطقة والعراق لفرض حالة الاستنزاف على معركة الموصل المصيرية وتحريرها بالكامل أدت إلى استمرار مثل هذه الجرائم المناهضة للبشرية.. إلا أن صوت تهشم عظام الإرهاب في العراق يتناهى إلى الاسماع” مشيرا إلى أن الحكومة والشعب العراقي في ظل الوحدة والتلاحم سيقضيان قريبا على الإرهابيين في كل أنحاء العراق .

وأعرب قاسمي عن المواساة للحكومة والشعب العراقي ولذوي ضحايا هذه الجريمة المروعة.