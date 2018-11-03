ادانة روسية شديدة للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران

أدانت روسيا اليوم حزمة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران واصفة إياها بالأعمال المدمرة.

ونقلت سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان لها اليوم:إن تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة وهذا دليل موثوق على طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي مشيرة إلى أن إعلان الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران يهدف إلى تقويض الجهود الجارية للحفاظ على هذه الخطة.

وشدد البيان على أن روسيا ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران على الرغم من العقوبات الأميركية لافتا إلى ضرورة مراجعة واشنطن لقراراتها المحبطة والتي تبعث للقلق في ضوء تدهور الوضع الأمني العالمي.

واعتبر البيان أن الولايات المتحدة تقوم بضربة قوية أخرى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية موضحا أن موسكو ترفض أي عقوبات أحادية الجانب تتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا أنها تؤثر على مصالح بلدان ثالثة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن اليوم أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن.