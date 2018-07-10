ارهابيو داعش يفجرون حاجزا للجيش السوري

استهدف تفجير ارهابي بسياره مفخخه حاجزا للجيش العربي السوري في بلدة زيزون ادى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى،وتبتى تنظيم داعش الارهابي التفجير، ويسيطر تنظيم داعش الارهابي على مناطق واسعة من الريف الغربي لمحافظة درعا.

وفي سياق متصل رفع أهالي بلدة الشجرة بحوض اليرموك العلم السوري رغم وجود عدد كبير من مقاتلي التنظيم الإرهابي في تلك المناطق المحاذية لبلدة زيزون ،وسط حملة اعتقلات يقوم بها التنظيم ضد المدينين ووضعهم دروعا بشرية،كما وردت انباء عن قيام افراد من داعش بإعدام شاب من البلدة لمطالبته بدخول الجيش العربي السوري.

درعا دعاء الرفاعي