ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين

ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في كانون الثاني الماضي بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 6.55 مليار دولار.

وقالت مصلحة الجمارك الصينية الجمعة 10 شباط إن صادرات الصين إلى السوق الروسية زادت الشهر الماضي بنسبة 29.5% وبلغت 3.41 مليار دولار. وترافق ذلك مع ارتفاع مستوردات الصين من روسيا، والتي صعدت بنسبة 39.3% لتصل إلى 3.14 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2016 نحو 69.525 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.2% عن عام 2015. شكلت صادرات روسيا إلى الصين منه 37.297 مليار دولار، مقابل وارداتها من الصين بقيمة 32.228 مليار دولار.

وللمقارنة، فقد بلغ حجم التباد التجاري بين روسيا والصين في عام 2015 نحو 68.06 مليار دولار، متراجعا عن عام 2014 بنسبة 28.6%.