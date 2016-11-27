ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في أوروبا

أشار رئيس مجلس إدارة شركة “غازبروم” الروسية، أليكسي ميلر، إلى أن هناك ارتفاعا ثابتا للطلب على الغاز الروسي في القارة الأوروبية.

وذكر ميلر في حديث للصحفيين، في موسكو، اليوم الأحد، تعليقا على الرقم القياسي الجديد لصادرات شركته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا: “هذا حدث تاريخي، ولحظة بارزة في أنشطتنا التصديرية”، مضيفا أن “النمو المتواصل للطلب على الغاز الروسي يشر إلى موثوقية واستقرار صادرات “غازبروم” إلى أوروبا”.

يذكر أن “غازبروم” سجلت وفق بيانها، في 25 تشرين الثاني رقماً قياسياً ثامناً خلال موسم الخريف، من حيث حجم الصادرات اليومية من الغاز إلى الدول الأجنبية، ليصل مؤشره إلى 601.2 مليون متر مكعب.

كما أشارت الشركة إلى أن حجم صادراتها من الغاز ارتفع بنسبة 10 بالمائة خلال كانون الثاني – تشرين الأول 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية وبالتحديد من 130.8 مليار متر مكعب إلى 144 مليار متر مكعب.