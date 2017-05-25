ارتفاع المساحة المزروعة بالبندورة في درعا

بين معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا أن المساحات المزروعة بالبندورة ضمن العروة الرئيسية خلال الموسم الزراعي الحالي بلغت 1650 هكتارا متجاوزة المساحات المخططة البالغة 1344 هكتارا والمساحة المزروعة بالبندورة خلال الموسم الماضي البالغة 1200 هكتار.

وأشار المهندس بسام الحشيش اليوم أن لدى المديرية خطة لزراعة 645 هكتارا إضافيا بالبندورة التكثيفية الخريفية بعد منتصف شهر حزيران القادم، وقال: إن مزارعي المحافظة زرعوا خلال الموسم الحالي 625 هكتارا بالخضار الصيفية المتنوعة متجاوزين الخطة المقررة البالغة 496 هكتارا. كما زرعوا مساحة 346 هكتارا بالبطيخ الأحمر وهي كامل الخطة المقررة للمحصول المروي ونحو 250 هكتار بعل من أصل 1017 هكتارا مخططة.

وأضاف إن المساحات المزروعة بالبطيخ الأصفر المروي بلغت 212 هكتارا وهي كامل الخطة ونحو 350 هكتار بعل من أصل 1049 هكتارا مخططة. مبينا أن خطة محصول “المقاثي” تشمل زراعة 1765 هكتارا نفذ منها 450 هكتارا وخطة البصل الجاف 62 هكتارا نفذت بالكامل وخطة الخضار الصيفية التكثيفية 430 هكتارا تبدأ زراعتها بعد منتصف الشهر القادم.