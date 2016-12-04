ارتفاع حصيلة الضحايا في حريق أوكلاند إلى 24 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى حريق بناء كانت تجري فيه حفلة غنائية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 24 قتيلا بعد البحث في 20 بالمئة من بقايا المبنى المحترق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في الشرطة بمدينة أوكلاند راي كيلي قوله اليوم في مؤتمر صحفي إن “الحصيلة 24 قتيلا وهي قابلة للارتفاع” مشيرا إلى أن التعرف على جثث الضحايا سيستغرق وقتا طويلا.

من جهة ثانية أوضحت المسؤولة في فرق الإطفاء في المدينة ميليندا درايتون أن عناصر الإطفاء عملوا طوال 12 ساعة ليلا للتمكن من دخول المبنى.

وأضافت “قد تلزمنا أيام عدة للتمكن من تفتيش كامل المبنى” بحثا عن جثث.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل تسعة أشخاص وفقدان 15 آخرين جراء الحريق.