ارتفاع ضحايا اعصار ماثيو في نورث كارولينا الى 19 قتيلاً

اعلنت مصادر حكومية في ولاية نورث كارولينا الامريكية ارتفاع عدد القتلى جراء الاعصار ماثيو الذي اجتاح الولايات المتحدة الى 19 قتيلاً.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن حاكم نورث كارولينا بات مكروري قوله: “ان عدد القتلى ارتفع الى 19 قضى معظمهم غرقا في الوقت الذي تواجه فيه الولاية تاسع يوم من الاعصار محذرا من وقوع المزيد من الاضرار في الاجزاء الشرقية من الولاية”.

ويمثل هذا العدد أكثر من نصف عدد القتلى جراء الاعصار في الولايات المتحدة.

وتوقعت خدمات الطقس أن تزداد الفيضانات في نورث كارولينا وفيضان نهر تار في غرينفيل خلال الايام المقبلة وأمرت السلطات باجلاء سكان بعض المناطق في غرينفيل وتم اغلاق المدارس والجامعات.

واجتاح اعصار ماثيو جنوب شرق الولايات المتحدة مستجمعا قوته التي تراجعت خلال الايام الماضية.

ويعد ماثيو أحد أعنف الاعاصير الاطلسية خلال السنوات الاخيرة وهو اقوى اعصار منذ فيليكس الذي ضرب المنطقة عام 2007.