ارتفاع ضغط الدم يزيد فرص الإصابة بالخرف

تزداد مخاطر الإصابة بضعف الإدراك والخرف في المراحل المتأخرة من حياة الأفراد خاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقاً لما نشره بيان علمي من جمعية القلب الأمريكية التي نشرت في دورية ارتفاع ضغط الدم.

وتؤكد الدراسات أن 1 من كل 3 ثلاثة بالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتشمل بعض مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب. وقد كشف الباحثون دليلا قويا على وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم والتدهور المعرفي وذلك وفقاً لما نشره موقع Medical News Today.

كما أن ارتفاع ضغط الدم يرفع من فرص الإصابة بالخرف الوعائي والذي يعرف بأنه انخفاض في وظائف المخ نتيجة لضعف تدفق الدم إلى الدماغ.

ووفقا لجمعية الزهايمر فالخرف الوعائي هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً للإصابة بالخرف، وهو ما يمثل حوالي 10% من جميع الحالات.

وقال ورئيس لجنة كتابة جمعية القلب الأمريكية إن علاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يقلل من خطر حدوث مضاعفات قلبية.

اختتم فريق البحث بأن ارتفاع ضغط الدم يتداخل مع هيكل وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ والذي يسبب ضررا للمادة البيضاء في الدماغ والتي قد تزيد من مخاطر الخرف.

جدير بالذكر، أن الباحثين وجدوا أدلة قوية تشير إلى ارتباط الإصابة بارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر مع التدهور المعرفي في وقت متقدم من العمر.