ارتفاع طفيف بالحرارة وتحذير من تشكل الصقيع فوق المرتفعات

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وليلا يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غدا لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية فوق مناطق متفرقة.