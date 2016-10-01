ارتفاع في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.