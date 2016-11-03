ارتفاع كمية بذار القمح المباع للمزارعين في السويداء

قال مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء المهندس وائل الطويل إن الكميات المباعة من البذار للمزارعين هذا العام وصلت حتى الآن إلى 400 طن من بذار القمح وهي أفضل من الفترة ذاتها من العام الماضي. متوقعا ارتفاع وتيرتها جراء الاستمرار بالبيع خلال الأيام القادمة ,.

وبين الطويل أن المساحات التي تعاقد عليها الفرع مع المزارعين لزراعتها خلال الموسم الحالي بلغت لغاية تاريخه 1662 دونما من القمح و200 دونم من الشعير من الخطة المعتمدة البالغة 31701 هكتار. مشيرا لتواصل عمليات التعاقد خلال الأيام المقبلة.