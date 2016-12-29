ارتفاع مخزون المياه الجوفية والسدود في حماة والحسكة

وصلت نسبة الهطلات المطرية في محافظة حماة خلال الفترة الماضية إلى نحو 40 بالمئة من المعدل السنوي للأمطار.

وأوضح مدير الموارد المائية بحماة أزهر أزهر أن الأمطار الغزيرة التي عمت المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية زادت من المخزون المائي الجوفي، وشجعت المزارعين على زراعة أراضيهم ولاسيما بمحاصيل الحبوب التي زادت نسبة المساحات المزروعة فيها، مشيرا إلى أنه بلغت نسبة التخزين في سدود الرستن نحو 18.320 مليون متر مكعب ومحردة 33 مليون متر مكعب.

وفي الحسكة ارتفع إجمالي تخزين السدود السطحية نتيجة الهطلات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي كميات مياه الأمطار المخزنة في السدود 2.129 مليون متر مكعب.

حيث بين مدير الموارد المائية بالحسكة المهندس عبد الرزاق العواك أن نسبة التخزين الأكبر في سد الباسل جنوب المحافظة وهذا ينعكس إيجابا على واقع المحاصيل الزراعية على سرير نهر الخابور جنوب مدينة الحسكة ويساعد المديرية على إعطاء ريات للمزارعين وقت الحاجة، مشيرا إلى أن نسبة تخزين السدود السطحية في المحافظة جيدة لغاية الآن ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة.