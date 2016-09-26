ارتفاع معدلات جرائم العنف في الولايات المتحدة خلال العام الماضي

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي اليوم أن معدلات جرائم العنف في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا بنسبة نحو 10 بالمئة خلال عام 2015.

واكدت وكالة “اسوشيتد برس” ان البيانات الصادرة عن المكتب أفادت بوقوع 15696 جريمة بزيادة بنسبة 10.8 بالمئة عن عدد جرائم العنف المبلغ عنها من قبل المسؤولين عن انفاذ القانون خلال العام 2014.

يشار الى أن حوادث العنف واطلاق النار اصبحت امرا اعتياديا في الولايات المتحدة حيث تسهل حيازة الاسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور الامريكي كما يملك نحو 90 بالمئة من مواطني الولايات المتحدة أسلحة نارية.