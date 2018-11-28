ارتفاع معدل البطالة في تركيا

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أن معدل البطالة بلغ 10.8% بين حزيران وآب مقارنة بـ10.2% بين أيار وتموز الماضيين. وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9% في المتوسط بين حزيران وآب، وفق ما أظهرت الأرقام، مقارنة بـ12.1% بين أيار وتموز. وارتفع معدل الأشخاص العاطلين عن العمل فوق 15 سنة إلى 3.531 ملايين شخص في تموز الماضي على أساس سنوي، بارتفاع 0.1% لتستقر معدلات البطالة عند 10.8%. وأفادت البيانات بأن عدد العاطلين عن العمل زاد 88 ألف شخص في تموز الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017. ولفتت إلى أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل من ضمنهم الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، انخفضت 1.2% إلى 19.9%، في حين أن الفئة العمرية بين 15 و64 سنة ارتفعت إلى 11%. إلى ذلك أعلنت وزارة المال التركية أن عجز الموازنة بلغ 6 بلايين ليرة (1.03 بليون دولار) في أيلول الماضي. وأظهرت موازنة أيلول فائضاً أولياً، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بمقدار 4.3 بلايين ليرة. وسجل عجز الموازنة 56.7 بليون ليرة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي.