ارتقاء شهيدين وإصابة 8 اشخاص جراء اعتداء إرهابي على الفوعة وكفريا

ارتقى شهيدان وأصيب 8 أشخاص بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين شمال مدينة إدلب.

وذكرت مصادر أهلية من داخل بلدتي كفريا والفوعة ل سانا أن التنظيمات الإرهابية التي تحاصر البلدتين استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية المنازل السكنية للأهالي.

ولفتت المصادر إلى أن “الاعتداءات الإرهابية تسببت بارتقاء شهيدين وإصابة 8 أشخاص بجروح بعضها خطرة وأضرار مادية في الممتلكات”.

وتتعرض بلدتا كفريا والفوعة الواقعتان شمال مدينة إدلب بنحو 10 كم لحصار من قبل إرهابيي “جيش الفتح” منذ أكثر من سنتين إضافة إلى تعرضهما لاعتداءات إرهابية بمئات القذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة لكسر صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب .