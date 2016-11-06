ارتقاء شهيد وإصابة «12» بجروح باعتداء إرهابي على مشفى تشرين العسكري

ارتقى شهيد واصيب 12 شخصا بجروح جراء اعتداء ارهابيي ما يسمى “جيش الاسلام”، بقذيفتين صاروخيتين على مشفى تشرين العسكري في منطقة برزة بريف دمشق.

وأفاد مصدر عسكرى بأن التنظيمات الارهابية المنتشرة في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، استهدفت ظهر اليوم مشفى تشرين العسكري

بقذيفتين صاروخيتين ما تسبب بارتقاء شهيد واصابة 12 شخصا.

ويقدم مشفى تشرين العسكرى خدمات طبية مجانية لذوي الشهداء والجرحى من مدنيين وعسكريين، ويستقبل الحالات الاسعافية من المناطق السكنية المجاورة للمشفى بالإضافة الى تقديمه الرعاية الصحية للعسكريين وأسرهم.