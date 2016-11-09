ارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة لإرهابي “جيش الإسلام” بحرستا

ارتقى شهيد وأصيب 3 اشخاص بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيو “جيش الإسلام” المرتبط بنظام آل سعود الوهابي في محيط البانوراما بمنطقة حرستا في ريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة، أن ارهابيين أطلقوا ظهر اليوم قذيفة هاون على محيط البانوراما ما تسبب “بارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

واستشهد أمس شخص وأصيب 4 اخرون بينهم طفل وطفلة جراء إطلاق إرهابيي “جيش الإسلام” قذائف صاروخية على روضة أطفال في حي المزة 86 ومطرانية دمشق المارونية.

وتتعرض أحياء دمشق والقرى والبلدات في الغوطة الشرقية وأطرافها لاعتداءات بالقذائف من قبل ارهابيي “جيش الإسلام” في محاولة للنيل من مواقف الاهالي الداعمة للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.