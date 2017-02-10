ارتقاء شهيد وعدة إصابات باستهداف أحياء حمص بـ«القذائف»

ارتقى شهيد وأصيب 11 مواطنا بجروح نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص.

وأفاد مصدر في محافظة حمص بأن “المجموعات الإرهابية أقدمت بعد ظهر اليوم على اطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية بمدينة حمص سقطت أحداها في حي الحمراء ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين بجروح.

واضاف المصدر ان قذيفة أخرى سقطت قرب دير المخلص في حي كرم اللوز مسفرة عن وقوع 3 إصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي كما سقطت قذيفة في حي الأرمن السكني تسببت بإصابة 5 مواطنين واحتراق سيارتين”.