ارتقاء 12 شهيدا من أطفال ونساء في مجزرة ارتكبها “التحالف” بريف دير الزور

تسبب عدوان “التحالف” باستشهاد 12 مدنيا أغلبهم أطفال ونساء نتيجة قصف طيران “التحالف الدولي الأمريكي” بقيادة الولايات المتحدة منازل الأهالي في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية متطابقة في ريف دير الزور الشرقي أن طيران “التحالف الأمريكي” “استهدف بعدة غارات جوية شارع الكتف وصوامع الحبوب ومحيط مسجد الشافعي ودوار المصرية في مدينة البوكمال ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وهم كمول الكسار وزهير كمول الكسار وياسين الحمداوي وعبد الله ياسين الحمداوي وزوجته”.

ولفتت المصادر إلى أن عدوان “التحالف” طال بلدة بقرص فوقاني بريف دير الزور الشرقي “وتسبب باستشهاد 7 مدنيين هم عواد الأحمد الجديع وإبراهيم الأحمد الجديع وعصرية الحوالة وطفلتها الرضيعة وسعد اليوسف الأحمد الجديع وعمر الخلف الحمادي وخالد الخلف الحمادي”.

وذكرت المصادر أن العدوان “تسبب بإصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع إضرار مادية ودمار عدة منازل”.