ارتقاء 3 شهداء وإصابة 45 شخصاً بجروح جراء اعتداءات إرهابية بحلب

ارتقى 3 شهداء وأصيب العشرات جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة على عدد من أحياء مدينة حلب.

ونقلا عن مصدر في قيادة الشرطة بأن “التنظيمات الإرهابية التكفيرية قصفت ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية والطلقات المتفجرة أحياء الخالدية وشارع النيل والفيض والسكري والفردوس والصالحين”.

وأسفرت الاعتداءات الإرهابية عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 45 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد أمس الأول 8 أشخاص وأصيب 47 آخرون بجروح أغلبهم من الأطفال والنساء جراء إطلاق التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظامي أردوغان وآل سعود قذائف صاروخية على أحياء الاذاعة وباب الفرج وميسلون والمشاطية وسيف الدولة والمعادي والمرجة والمغاير في مدينة حلب.