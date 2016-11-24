ارتقاء 6 شهداء جراء اعتداء إرهابيي بالقذائف على ضاحية حرستا بريف دمشق

ارتقى 6 شهداء جراء اعتداء إرهابيي “جيش الاسلام” المرتبط بالنظام السعودي الوهابي بالقذائف على ضاحية حرستا السكنية في ريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ سانا بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية بعد ظهر اليوم ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بارتقاء 6 شهداء وإصابة شخص بجروح.

ولفت المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب “بأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 21 شخصا بجروح الاثنين الماضي جراء اعتداء إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على ضاحية حرستا السكنية ومحيطها في حين أصيب شخص بجروح في اعتداء مماثل على حي المزة 86 ووقعت أضرار مادية في مدينة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة بدمشق.

وتنتشر مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” المرتبطين بالنظام السعودي الوهابي في الغوطة الشرقية وتعتدي على أحياء مدينة دمشق وعدد من القرى والبلدات في ريفها بالقذائف ورصاص القنص.