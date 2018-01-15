ارشادات التجاري السوري لتجنيب المواطنين سرقة بطاقتهم المصرفية

انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة برواتب أو حسابات المواطنين المصرفية ولا سيما سرقة بطاقات المسنين أمام أجهزة الصراف الآلي أثناء قبضهم رواتبهم التقاعدية حيث يتظاهر البعض بمساعدة العجزة في سحب أموالهم ويقومون باستبدال بطاقاتهم المصرفية بأخرى وذلك بعد معرفة الرقم السري منهم.

ونظرا لكثرة الشكاوي الواردة للمصارف بهذا الخصوص ولتجنيب المواطن الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال أعلن المصرف التجاري السوري عن مجموعة من الإرشادات يتوجب اتباعها من قبل المواطنين لحماية بطاقاتهم ومنها عدم تسليم البطاقة لأي شخص غريب يقف بجانب صاحب البطاقة ليجري عملية السحب النقدي بدلا منه وفي حال الطلب من شخص آخر سحب النقود لعدم معرفة التعامل مع آلة الصراف فيتوجب على المواطن التأكد من تسلمه بطاقته بعد سحب النقود له والتأكد من اسمه الموجود على البطاقة.

وشدد المصرف في إعلانه على ضرورة حرص المواطنين على بطاقاتهم واعتبارها كأي مبلغ نقدي لديهم والاتصال بالمصرف فور فقدانها أو سرقتها منهم لإيقافها وإبطال فعاليتها من خلال الاتصال على الرقم 2230277-011 أو زيارة أقرب فرع للمصرف وإبلاغه.

ودعا المصرف المواطنين إلى الاحتفاظ بالرقم الخاص ببطاقتهم المؤلف من 16 خانة والمدون على وجه البطاقة لضمان سرعة الاستجابة لطلبهم بإبطال البطاقة في حال سرقتها واستكمال جميع بياناتهم الشخصية لدى موظف خدمة الدفع الإلكتروني لضمان الاستجابة السريعة لطلباتهم.