ارهابيو “داعش” يفخخون الجسور والشوارع في الموصل قبل انسحابهم

اعلن مصدر محلي في محافظة نينوى أن تنظيم “داعش” الارهابي قام بتفخيخ الجسور الرئيسة الرابطة بين الساحلين الأيسر والأيمن، إضافة إلى الطرقات مع اقتراب القوات العراقية.

وكشف المصدر أن غالبية مسلحي التنظيم انسحبوا إلى الساحل الأيمن الذي يتحصن فيه لمعركته النهائية، مشيرا إلى أن “داعش” بات يعلم أن القوات الأمنية اقتربت من مركز المدينة.

وأضاف المصدرأن التنظيم وضع ثلاثة خطوط صد وفخخ عددا من السيارات التي سرقها من الأهالي بالإضافة إلى الاعتماد على الأطفال في تفجيرات انتحارية.