«ازفستيا».. نظام متطور وعجيب يخفي الدبابات الروسية

نشرت صحيفة «ازفستيا» الروسية أن الخبراء والمتخصصين الروس يعملون على اختبار نظام فريد من نوعه تابع للبصريات الإلكترونية يضمن أقصى قدر من الحماية للدبابات وعربات القتال المدرعة ضد صواريخ العدو عالية الدقة حيث يساعدها على الحماية من الإختراق.

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه تم تثبيت هذا النظام مع الدبابات الروسية الحديثة على دبابات أرماتا الروسية، ومدرعات وبوميرانج الروسية، ويهدف هذا النظام الكشف عن أشعة الليزر أو صواريخ القادمة في الاتجاه المعاكس للدبابة.

وأشارت الصحيفة الروسية أنه سيتم اختبار النظام في اختبارات بالذخيرة الحية العام المقبل، حيث فشلت أوروبا في تطوير مثل هذا النظام، بينما الولايات المتحدة لم تتمكن من صناعة مثل هذه الأنظمة فهي تعمل دائما على تعزيز الدروع، وتحسين القدرة على المناورة والسيطرة على المعركة من أجل حماية أفضل ضد العدو.