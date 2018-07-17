اسبانيا..المحكمة الدستورية ترفض أحدث محاولة لانفصال كتالونيا

أوقفت المحكمة الدستورية في إسبانيا اليوم إجراء أقره برلمان إقليم كتالونيا لاستئناف خطوات إعلان انفصال الإقليم الواقع شمال شرق البلاد.

ونقلت “رويترز” عن المحكمة الدستورية والحكومة الإسبانية قولهما “إنه لا يحق لكتالونيا إجراء استفتاء على الاستقلال بموجب الدستور”.

وجاء تعليق المحكمة رسميا لاقتراح الانفصال الذي أقره برلمان كتالونيا في برشلونة في الخامس من تموز بعد طعن قدمته الحكومة المركزية في مدريد.

ويحق لبرلمان الإقليم الطعن بقرار المحكمة خلال 20 يوما.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا شهد في تشرين الثاني الماضي استفتاء على الانفصال أيده وفق مسؤولين من الإقليم 90 بالمئة من المشاركين فيه الأمر الذي دفع السلطات المركزية في إسبانيا إلى السيطرة بشكل مباشر على الاقليم وإقالة حكومته الانفصالية.