اسبانيا.. تفكيك عصابة مختصة ببيع الأسلحة للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن تفكيك عصابة مختصة ببيع الأسلحة في السوق السوداء للعصابات الإجرامية، بما في ذلك المجموعات الإرهابية.

وأعلنت الداخلية الإسبانية، في بيان، أنها اعتقلت، في عمليات أمنية، نفذتها بمناطق أولوتيه، ولييندو، وغالداكانو وغيتشو، 5 أشخاص، 4 رجال وامرأة، يحملون جميعا الجنسية الإسبانية، موضحة أنهم قاموا بشراء الأسلحة القديمة والمعطلة لترميمها وبيعها بصورة غير شرعية.

وصادرت الشرطة حوالي 8 آلاف قطعة من الأسلحة النارية كان من المخطط بيعها في السوق السوداء، وعثرت على عدد من الورشات الخاصة بترميم السلاح.