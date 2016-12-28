استئناف الدوام وتقديم الامتحانات العملية اليوم في جامعة السويداء

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن استئناف الدوام وتقديم الامتحانات الجامعية العملية اليوم الاربعاء في جميع كلياته بعد أن علقها أمس حرصا على سلامة الطلاب بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة أنه نظرا لتحسن الاحوال الجوية في المحافظة بشكل عام وحرصا على مصلحة الطلاب وانتظام العملية التدريسية والامتحانية يستأنف الدوام وتقديم الامتحانات العملية على ان تبدأ الساعة العاشرة بدلا من التاسعة صباحا، داعيا جميع الطلبة إلى الالتحاق بالدوام وامتحاناتهم المقررة لهذا اليوم.