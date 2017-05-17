استئناف بيع التجهيزات الكهربائية “المعمرة” من القروض “العقارية”في السويداء،و “التجارية” على الطريق

أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء استئناف بيع السلع المعمرة من التجهيزات الالكترونية والكهربائية بموجب القروض الخاصة بها المعمول فيها بالمصرف العقاري للعاملين بالدولة الموطنة رواتبهم.

وبينت مديرة الفرع المهندسة هيام القطامي في تصريح لها اليوم أن القروض التي توقفت لعدة أشهر يبلغ سقفها حاليا 300 ألف ليرة مع وجود دراسات لرفعه وتعميمها لتشمل أيضا العاملين بالدولة الموطنة رواتبهم بالمصرف التجاري.

ولفتت القطامي إلى طرح تشكيلة جديدة من المواد الكهربائية البرادات و الغسالات والجلايات وشاشات تلفزيونية ضمن صالة 8 آذار وذلك بأسعار منافسة للسوق.

من جانبه أوضح مدير المصرف العقاري بالسويداء ثائر شهيب أن المصرف جاهز لمنح قروض شراء السلع المعمرة من المؤسسة السورية للتجارة بفائدة 13 بالمئة لأجل لا يتجاوز ثلاث سنوات. شريطة عدم تجاوز القسط 40 بالمئة من الأجر الشهري للعامل بالدولة وأن تكون المواد الممول شراؤها محلية الصنع .