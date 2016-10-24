استبعاد شارابوفا من التصنيف العالمي للتنس

استبعدت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، الروسية ماريا شارابوفا من التصنيف العالمي الجديد، الذي أصدرته الرابطة الاثنين 24 تشرين الأول.

واحتلت شارابوفا المركز 91 بـ 690 نقطة في آخر مرة تواجد فيها اسمها ضمن قائمة تصنيف رابطة المحترفات، وتعود آخر النقاط التي حصلت عليها النجمة الروسية إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في دورة سنغافورة، إلا أن هذه النتائج لم تؤخذ بعين الاعتبار في التصنيف الجديد، الذي أصدرته رابطة لاعبات التنس المحترفات يوم الاثنين.

وتستطيع النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في رابطة لاعبات التنس المحترفات والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، تستطيع المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للتنس، بدءا من 26 نيسان المقبل.