استثمارات محافظة دمشق على طاولة الحكومة وإجراءات جديــــدة لتسويــــق الحمضيـــــات

دمشق- محمد زكريا:

أقر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الجديدة لتسويق موسم الحمضيات ودعم إنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً، تتعلق بدعم الشحن والنقل، وتتضمّن: قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بدعم الحاويات المصدّرة بحراً بمبلغ 1600 دولار لكل شاحنة وحاوية، وقيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدعم عمليات نقل وتسويق الحمضيات وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتصدير الفائض منها.

ونظراً للحاجة الماسة للعديد من المهن الضرورية لمرحلة إعادة الإعمار، درس المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، مشروع قانون بجواز تعيين الخريجين العشرة الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة.

وطلب المجلس من كل الوزارات التوسّع باستخدام الطاقات المتجددة، وتحفيز القطاع الخاص على استخدامها بمختلف المجالات، وضرورة نشر هذه الثقافة بين المواطنين لتكون في كل منزل ومحل، ولاسيما في ظل تأمين مستلزماتها من الإنتاج المحلي.

وقدّم وزير النفط المهندس علي غانم عرضاً حول تتبع تنفيذ الخطة الحكومية في محافظة ديرالزور، موضحاً أن عدد المشاريع المستهدفة في المرحلة الأولى بلغ 38 مشروعاً، تمّ إنجازها بالكامل، كما بلغت قيمة الأعمال المنفذة من الوزارات في القطاعات الخدمية حتى الآن 19.11 مليار ليرة.

وتنفيذاً لخطة مراجعة بدلات استثمارات الدولة اطلع المجلس على إجراءات محافظة دمشق لمعالجة واقع الاستثمارات، وتمّ التأكيد على تشكيل فريق دعم فني في المحافظة يتابع الخطوات التنفيذية لهذا العمل وتطوير النظام الداخلي للمحافظة، وذلك بعد عرض قدّمه الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق حول استثمارات المحافظة.

ووافق المجلس على فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المناطق الحرفية والصناعية الجديدة بعد إنجاز أعمال البنى التحتية والخدمات، كما طلب من الجهات المعنية الوقوف على واقع المقاسم المتعثرة في المناطق الصناعية والحرفية ومعالجتها.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير النفط والثروة المعدنية أن 195 ألف أسرة عادت إلى محافظة ديرالزور، وبلغ عدد العاملين فيها حتى الآن 25 ألف عامل، وعدد المدارس المفتتحة 257 مدرسة تقدّم خدماتها لـ 92300 طالب، وبكادر تدريسي يقدّر بـ 10500 مدرس، وأضاف: إن هناك 22 مخبزاً و9 مخابز صغيرة بواقع إنتاجي 85 طناً يومياً و10 صالات للسورية للتجارة و29 مركزاً صحياً عاملاً و3 عيادات متنقلة، ووصل عدد الأطباء في مشافي المحافظة إلى 140 طبيباً و7 سيارات إسعاف و4 برادات خاصة باللقاح، إضافة إلى المجمع الطبي، ويتمّ حالياً تجهيز 14 مركزاً صحياً خلال الفترة القادمة، وأردف قائلاً: تمّ خلال الفترة الماضية افتتاح 30 محطة مائية بواقع تغذية يبلغ 7830 متراً مكعباً بالساعة، وتوجد 19 محطة وقود ومعمل لإنتاج أسطوانات الغاز بطاقة إنتاجية 1800 أسطوانة بالساعة، كما وصل للمدينة منذ تحريرها حتى تاريخه 15 مليون ليتر من المازوت و9 ملايين ليتر من البنزين و5300 طن من الغاز، وبلغ الإنتاج من الحقول المؤهّلة ما يقارب 4 آلاف برميل، ومن المخطط الوصول إلى طاقة إنتاجية 6 آلاف برميل.

وأشار إلى أن هناك 6 مقاسم هاتفية تحتوي على38200 خط و7 آلاف بوابة انترنت، وتمّ تأهيل مقسمين خلال المرحلة الحالية ليصل عدد الخطوط إلى 45200 خط و9 آلاف بوابة انترنت، كما تمّت إزالة الأنقاض من المدينة بنسبة 70 بالمئة، وتأهيل 4 دوارات، واثنان قيد التأهيل، وتزفيت 11 شارعاً، وإنارة 5 أحياء بالطاقة الشمسية، وإيصال الكهرباء إلى كل أحياء المدينة، لافتاً إلى أن هناك 23 وحدة إرشاد زراعي تعمل في المحافظة، وهناك خطة لزراعة 35 ألف هكتار بالقمح و10 آلاف هكتار بالقطن، وتمّ إنتاج 52 ألف غرسة، وتسويق 1600 طن قطن، ورصد 2.7 مليار لإعادة تأهيل المبقرة في ديرالزور، وأضاف: تمّت المباشرة بصرف المبالغ التي خصصت أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة لمحافظة ديرالزور، والتي تقدّر بـ 850 مليون ليرة للقيام بعدد من المشاريع الخدمية.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن المجلس وافق على مشروع مرسوم تعيين الخريجين العشرة الأوائل في كل معهد واختصاص وقسم في المعاهد التقانية التابعة لوزارة التعليم العالي أو الوزارات الأخرى، وسيتم رفعه للجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، مضيفاً: هذا المرسوم يساعد في تأمين فرص عمل لهذه الشريحة من الطلبة الخريجين، إضافة إلى تأمين الموارد البشرية لقطاعات العمل المختلفة.

بدوره تحدّث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عن واقع تسويق محصول الحمضيات للعام الحالي، والإجراءات المتخذة من الوزارات ذات العلاقة، وحزمة الإجراءات التي تمّ اتخاذها، والإجراءات التي يجب القيام بها ليكون التسويق لهذا العام بالصورة المناسبة، ويحقق سعراً عادلاً بالنسبة للفلاحين.

وأكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أنه تمّ اتخاذ إجراءات منذ بداية 2018 لتقييم بدل الاستثمارات، وتمّ إنهاء تقييم 80 بالمئة من العقارات، ووافقت الحكومة على زيادة اللجان القضائية لهذه المهمة بما يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية المقرّرة لإنجاز العمل إلى النصف، وأضاف: تمّ إنجاز المصورات التنظيمية التصويرية التفصيلية والتنفيذية لمناطق برزة والقابون وجوبر، والأولوية لمجمع القابون الصناعي، مشيراً إلى أن الجلسة تطرّقت لمناقشة الإشغالات، حيث تمّ تخصيص منطقة في باب شرقي الزبلطاني لعوائل الشهداء وجرحى الجيش، وسيتمّ وضعها في الاستثمار بعد إعادة تأهيلها، كما تمّت الموافقة على المقترح الخاص بمعالجة الاستثمارات المتعثّرة وفق جدول زمني محدد، ومقترح توجيه الإنذارات لمالكي الاستثمارات الخاصة القائمة على أرض محافظة دمشق لإعادة تأهيلها ووضعها موضع الاستثمار، وشدد على أن معالجة مناطق المخالفات ضمن المدينة ومناطق التوسّع في دمشق تحتاج إلى برنامج زمني طويل.