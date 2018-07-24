استحداث خدمة جديدة توحد بين عمالقة الانترنت

أعلنت شركات فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر عن نيتها استحداث خدمة جديدة مشتركة ستسهل على المستخدمين استعمال تطبيقاتهم.

وأوضح رئيس قسم حماية البيانات في تويتر رديمين كيران أنه سيطلق على الخدمة الجديدة اسم “دي تي بي” والتي ستساعد المستخدمين على استعمال بياناتهم الخاصة كالعناوين البريدية وكلمات السر وغيرها في مختلف التطبيقات والمواقع التابعة لتلك الشركات حيث يمكن للمستخدم استعمال عنوانه البريدي وكلمة السر الخاصة به التابع لغوغل لتفعيل حسابه في فيسبوك أو تويتر.

ولفت كيران إلى أن الخدمة الجديدة ستسهل على المستخدمين أيضا عملية نقل الصور عبر الشبكة العنكبوتية بأمان واستعمالها في أكثر من تطبيق في أن معا فبدلا من أن يعود المستخدم إلى هاتفه أو حاسبه الشخصي ليجد صورا كان قد حملها على تويتر سابقا سيصبح بإمكانه تحميل هذه الصورة مجددا في صفحته على فيسبوك مباشرة.

وبين كيران أنه يمكن لأي مستخدم من خلال الخدمة الجديدة أن يعدل كذلك بياناته الخاصة الموجودة عليها أو يقوم بحذفها بالكامل.