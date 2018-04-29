استسلام مسلحي الحجر الاسود ومخيم اليرموك.. واتفاق يحرر محاصري كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق

أفادت مصادر اعلامية عن التوصل لإتفاق بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة التكفيرية المتواجدة في مخيم اليرموك.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة البالغ عددهم نحو خمسة آلاف، على مرحلتين: المرحلة الأولى في الاتفاق يتم فيها تحرير (1500) من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين.

كما ينص الاتفاق على تحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال.

يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

وكانت مصادر قد أفادت بوجود معلومات عن التوصل لاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في جنوب دمشق ببلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.