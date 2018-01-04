استشهاد امرأة وفتاة وإصابة 24 مدنياً باستهداف أحياء دمشق وريفها بالـ«القذائف»

استشهدت امرأة وفتاة وأصيب 24 مدنيا بجروح جراء انتهاك المجموعات المسلحة اتفاق منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف حي العمارة السكني بمدينة دمشق وضاحية الأسد بريفها.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن مجموعات مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية استهدفت مساء اليوم ضاحية الأسد السكنية بقذيفة سقطت عند دوار الضاحية اسفرت عن استشهاد فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها بجروح بليغة.

وفي مدينة دمشق ذكر مصدر في قيادة الشرطة أن المجموعات المسلحة أطلقت ظهر اليوم قذيفة هاون سقطت أمام أحد الافران في حي العمارة السكني ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 22 مدنيا ووقوع اضرار مادية ببعض منازل الاهالي وممتلكاتهم.