استشهاد ثلاثة فلسطينيين وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الثامنة والعشرين من مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان جمعة الثبات والصمود.

وأفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات ما أدى إلى استشهاد الطفل فارس حافظ السرساوي 12 عاما شرق غزة وأكرم أبو سمعان 22 عاما من مخيم الشاطئ وحسين فتحي الرقب 28 عاما شرق خان يونس إضافة إلى إصابة 376 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق بينهم 7 اصابات خطيرة.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 195 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا آخرين بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز