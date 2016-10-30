استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت آمر

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرب بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية أن “جنود الاحتلال اطلقوا النار على سيارة كان يقودها الشاب بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس ما أدى لإصابته بعدد من الأعيرة النارية”.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تركوا الشاب الفلسطيني ينزف دون السماح بإسعافه حتى ارتقى شهيداً.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين الفلسطينيين ومنازلهم على طول الخط الفاصل شرق قطاع غزة فيما طاردت زوارقها الصيادين شمال القطاع ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح وكسور.