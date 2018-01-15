استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية معا أن الشاب احمد عبد الجابر محمد سليم 28 عاما اصيب برصاصة في الرأس اطلقتها قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز تجاه سيارات الاسعاف لمنعها من الوصول اليه.

وأشارت الوكالة إلى أن الشهيد اسير محرر من سجون الاحتلال وافرج عنه في العام 2016 وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا أمس بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والمسيل للدموع باتجاه الشبان ومنازل المواطنين عند مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.